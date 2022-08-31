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У “Дії” доступний новий документ – пенсійне посвідчення

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Відтепер у “Дії” доступне пенсійне посвідчення. Документи, отримані після 2014 року відображатимуться на порталі автоматично. Якщо посвідчення видане раніше, його треба буде оновити, звернувшись до Пенсійного фонду. Про це на брифінгу повідомив Віцепрем‘єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

У “Дії” доступний новий документ – пенсійне посвідчення

Цитата

"На сьогодні пенсійне посвідчення буде відображатися у людей за віком, тобто в тих, хто вже вийшов на пенсію, для жінок від 55 років і для чоловіків від 60 років. Воно буде підтягуватися автоматично при авторизації. Також ми зробили спеціальні пенсійні документи. Це, наприклад, люди, які отримали статус пенсіонера за інвалідністю чи через втрату годувальника. На цей документ потрібно буде створити запит в окремому меню “Дії”, – повідомив Федоров.

Він додав, що в “Дії” будуть відображатися пенсійні посвідчення, видані після 2014 року, таких в Україні наразі 6,3 млн.

"Якщо є пенсійне посвідчення-книжечка, його треба буде оновити. Для цього вже можна звернутися до пенсійного фонду, верифікувати пенсійне посвідчення і воно буде відображатися вже в новому Реєстрі, звідки автоматично підтягується в “Дії”, – зазначив міністр.

Нагадаємо

Міністерство інфраструктури та Міністерство цифрової трансформації презентували реєстр майна, яке було пошкоджено та знищено внаслідок повномасштабного вторгнення росії.

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