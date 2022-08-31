В "Дії" доступен новый документ - пенсионное удостоверение

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"На сегодняшний день пенсионное удостоверение будет отображаться у людей по возрасту, то есть у тех, кто уже вышел на пенсию, для женщин от 55 лет и для мужчин от 60 лет. Оно будет подтягиваться автоматически при авторизации. Также мы сделали специальные пенсионные документы. Это, например, люди, получившие статус пенсионера по инвалидности или потери кормильца. На этот документ нужно будет создать запрос в отдельном меню “Дії”, – сообщил Федоров.

Он добавил, что в “Дії” будут отражаться пенсионные удостоверения, выданные после 2014 года, таких в Украине сейчас 6,3 млн.

"Если есть пенсионное удостоверение-книжечка, его нужно будет обновить. Для этого уже можно обратиться в пенсионный фонд, верифицировать пенсионное удостоверение и оно будет отображаться уже в новом Реестре, откуда автоматически подтягивается в “Дію”, – отметил министр.

Напомним

Министерство инфраструктуры и Министерство цифровой трансформации презентовали реестр имущества, которое было повреждено и уничтожено в результате полномасштабного вторжения россии.