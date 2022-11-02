Пенсии можно будет получить даже без света и связи - Укрпочта

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«Есть два варианта, конечно, один стационарный, когда есть электричество и есть связь, и второй — когда нет электричества или нет связи, но мы не прекращаем и не планируем прекращать работу. Мы разработали все процедуры, которые позволяют нам это делать. Поэтому, прежде всего, хотел бы успокоить и пенсионеров, и всех людей, которые скажем так, получают социальные пособия — мы умеем работать на бумажках, мы получаем бумажные сведения от Пенсионного фонда, то есть мы имеем возможность выплачивать пенсии при любых условиях», — отметил Смелянский.

Детали

Укрпочта, как сообщается, будет принимать и выдавать посылки во время отключений света. Единственное ограничение во время отсутствия электричества — выплаты переводов ограничиваются 5 тысячами гривен.

Напомним

россия повредила около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины.