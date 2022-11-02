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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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Пенсії можна буде отримати навіть без світла та зв'язку - Укрпошта

Пенсії можна буде отримати навіть без світла та зв'язку - Укрпошта

Київ • УНН

 • 259418 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Попри відключення елетроенергії в країні Укрпошта не планує припиняти свою діяльність, заявив під час брифінгу генеральний директор компанії Ігор Смілянський, пише УНН.

Цитата

«Маємо два варіанти, звісно, один стаціонарний, коли є електрика і є зв'язок, і другий — коли немає електрики або нема зв'язку, але ми не припиняємо і не плануємо припиняти роботу. Ми розробили всі процедури, які дозволяють нам це робити. Тому, перш за все, хотів би заспокоїти і пенсіонерів, і всіх людей, які скажімо так, отримують соціальні допомоги — ми вміємо працювати на папірцях, ми отримуємо паперові відомості від Пенсійного фонду, тобто ми маємо можливість виплачувати пенсії за будь-яких умов», — зазначив Смілянський.

Деталі

Укрпошта, як повідомляється, буде приймати і видавати посилки під час відключень світла. Єдине обмеження під час відсутності електрики — виплати переказів обмежуються 5 тисячами гривень.

Нагадаємо

росія пошкодила близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України.

Українські Національні Новини

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