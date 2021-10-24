Пенсионерка зарубила топором свою подругу и сообщила об этом соседа
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Николаеве 80-летняя женщина сообщила соседу, что топором убила свою 49-летнюю подругу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Николаевской области.
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“Происшествие произошло поздно вечером 23 октября во домовладении на пр. Экипажному. Пенсионерка сообщила соседу, что топором убила свою подругу. Убедившись в том, что женщина говорит правду, мужчина вызвал полицейских”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в доме пенсионерки правоохранители обнаружили окровавленное тело 49-летней женщины, рядом с ней лежал топор. Орудие преступления изъяли и отправили на исследование.
Эксперт, осмотрев труп потерпевшей, обнаружил многочисленные повреждения головы. Для установления окончательной причины смерти тело направили на экспертизу.
“По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины “Умышленное убийство”, — отмечается в сообщении.
80-летнюю женщину правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В полиции сообщили, что никаких показаний злоумышленница не дает.
Пенсионерке сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Дополнение
В Луцке 62-летний мужчина зарубил топором жену и дочь.
Впоследствии подозреваемый в убийстве жены и дочери умер в Луцком следственном изоляторе. Вскрытие тела показало, что мужчина умер от нанесения тяжких телесных повреждений.