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Пенсіонерка зарубала сокирою свою подругу та повідомила про це сусіду

Київ • УНН

 • 20535 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Миколаєві 80-річна жінка повідомила сусіду, що сокирою вбила свою 49-річну подругу. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Миколаївської області.

Пенсіонерка зарубала сокирою свою подругу та повідомила про це сусіду

Цитата

“Подія сталась пізно ввечері 23 жовтня у домоволодінні по пров. Екіпажному. Пенсіонерка повідомила сусіду, що сокирою вбила свою подругу. Пересвідчившись у тому, що жінка каже правду, чоловік викликав поліцейських”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у будинку пенсіонерки правоохоронці виявили закривавлене тіло 49-річної жінки, поруч з нею лежала сокира. Знаряддя злочину вилучили та відправили на дослідження.

Експерт, оглянувши труп потерпілої, виявив чисельні пошкодження голови. Для встановлення остаточної причини смерті тіло направили на експертизу.

“За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України “Умисне вбивство”, — зазначається в повідомленні.

80-річну жінку правоохоронці затримали у порядку ст. 208 КПК України. В поліції повідомили, що жодних свідчень зловмисниця не дає.

Пенсіонерці повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Доповнення

У Луцьку 62-річний чоловік зарубав сокирою дружину та доньку.

Згодом підозрюваний у вбивстві дружини та доньки помер у Луцькому слідчому ізоляторі. Розтин тіла показав, що чоловік помер від нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

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