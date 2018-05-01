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В Одессе прошел первомайский митинг: пенсионерка ударила флагом активиста

Киев • УНН

 • 51757 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 1 мая. УНН. В Одессе прошел первомайский митинг. Большинство из участников акции – люди пожилого возраста. Об этом сообщает корреспондент УНН.

В Одессе прошел первомайский митинг: пенсионерка ударила флагом активиста

Около 30 участников акции, среди которых большинство – пожилые люди, – с флагами в руках собрались возле Оперного театра. В сопровождении оркестра, который играл одесские мотивы, митингующие обратились к властям с требованием поднять пенсии и зарплаты, а также вернуть восьмичасовой рабочий день и бесплатную медицину. Кроме того, они намеревались пройтись маршем до Куликового поля, но из-за запрета суда и возможных столкновений с стороны праворадикалов отказались от идеи.

На митинг также пришли около 10 представителей различных общественных организаций. Некоторые активисты начали провоцировать присутствующих людей пожилого возраста темой трагических событий 2 мая, при этом выкрикивая "Слава Украине". Провокацию прекратила полиция, и все обошлось только бранью. Однако одна из пенсионерок все-таки ударила флагом активиста, ее задержали правоохранители.

Уже завтра участники митинга намерены прийти на Куликово поле, чтобы почтить память тех, кто погиб 2 мая во время пожара в Доме профсоюзов.

Напомним, 1 мая в Киеве прошла праздничная демонстрация, посвященная Дню труда.

Украинские Национальные Новости

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