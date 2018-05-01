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В Одесі пройшов першотравневий мітинг: пенсіонерка вдарила прапором активіста

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 1 травня. УНН. В Одесі пройшов першотравневий мітинг. Більшість з учасників акції – люди похилого віку. Про це повідомляє кореспондент УНН.

В Одесі пройшов першотравневий мітинг: пенсіонерка вдарила прапором активіста

Близько 30 учасників акції, серед яких більшість – люди похилого віку, – із прапорами в руках зібралися біля Оперного театру. У супроводі оркестру, який грав одеські мотиви, мітингувальники звернулися до влади із вимогою підняти пенсії та зарплати, а також повернути восьмигодинний робочий день та безкоштовну медицину. Крім того, вони мали намір пройтися маршем до Куликового поля, але через заборону суду та можливі сутички зі сторони праворадикалів відмовилися від ідеї.

На мітинг також прийшли близько 10 представників різних громадських організацій. Деякі активісти почали провокувати присутніх людей похилого віку темою трагічних подій 2 травня, при цьому вигукуючи "Слава Україні". Провокацію припинила поліція, і все обійшлося лише лайкою. Однак одна із пенсіонерок все-таки вдарила прапором активіста, її затримали правоохоронці.

Вже завтра учасники мітингу мають намір прийти на Куликове поле, аби вшанувати пам’ять тих, хто загинув 2 травня під час пожежі у Будинку профспілок.

Нагадаємо, 1 травня у Києві пройшла святкова демонстрація, присвячена Дню праці.

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