Пенсионер замерз в поле на Тернопольщине

Так, 11 ноября в полицию поступило сообщение об исчезновении отца. Правоохранители выяснили, что пожилой мужчина, который проживал один, ушел из дома еще 8 ноября. Двумя днями позже его видели в селе Зарудье. Свидетели сообщили, что старенький был дезориентирован.

В воскресенье 20 ноября охотник обнаружил тело неизвестного мужчины в поле между селами Заруддя и Раковец. Правоохранители установили, что это разыскиваемый пенсионер. Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу. При первичном осмотре следов насильственной смерти не обнаружено. Скорее всего пенсионер умер от переохлаждения.