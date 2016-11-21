Пенсіонер замерз у полі на Тернопільщині

Так, 11 листопада до поліції надійшло про зникнення батька. Правоохоронці з’ясували, що літній чоловік, який проживав сам, пішов з дому ще 8 листопада. Двома днями пізніше його бачили у селі Заруддя. Свідки повідомили, що старенький був дезорієнтований.

В неділю 20 листопада мисливець виявив тіло невідомого чоловіка в полі між селами Заруддя та Раковець. Правоохорнці встановили, що це розшукуваний пенсіонер. Тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу. Під час первинного огляду слідів насильницької смерті не виявлено. Найімовірніше пенсіонер помер від переохолодження.