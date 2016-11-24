Пенсионер совершил самоубийство на Полтавщине
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Кобеляцкое отделение полиции поступило сообщение от 53-летнего мужчины о смерти его отца, сообщили в пресс-службе ГУНП в Полтавской области, пишет УНН-Центр.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. По предварительной информации, 77-летний пенсионер покончил жизнь самоубийством.
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Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Все обстоятельства происшествия выясняются.