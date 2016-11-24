Пенсіонер вчинив самогубство на Полтавщині

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. За попередньою інформацією, 77-річний пенсіонер покінчив життя самогубством.

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Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Всі обставини події наразі з’ясовуються.