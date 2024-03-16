Пенс заявил, что не будет поддерживать Трампа на выборах

Майк Пенс, который проработал четыре года на посту вице-президента при президенте Дональде Трампе, заявил, что не будет поддерживать его на президентских выборах. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

Детали

Пенс выдвигал свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2024 года, но вышел из гонки на фоне неутешительных результатов опросов общественного мнения.

В интервью Fox News он заявил: "Не стоит удивляться тому, что я не буду поддерживать Дональда Трампа в этом году".

Дополнение

Дональд Трамп получил на этой неделе достаточно делегатов партийного съезда, чтобы обеспечить свое выдвижение кандидатом от Республиканской партии. Вероятно, он будет повторно противостоять на выборах 5 ноября Джо Байдену.

Пенс публично порвал с экс-президентом Трампом из-за его роли в беспорядках в Капитолии, устроенных сторонниками Трампа 6 января 2021 года.

Майк Пенс пообещал поддерживать Украину в героической борьбе против агрессии рф