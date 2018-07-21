Пенс: Трамп в Хельсинки рисковал ради мира, а не ради своих амбиций

“Буквально на этой неделе американский народ стал свидетелем возвращения президента (Трампа) после успешного зарубежного визита. Он провел встречи с нашими союзниками в Европе и даже с президентом Российской Федерации”, — напомнил Пенс.

“Он (Трамп), с его слов, готов лучше рискнуть политической (репутацией) ради мира, чем рисковать миром ради политики”, — отметил вице-президент под одобрительные возгласы сторонников. “Я даю обещание здесь в Теннесси: президент Трамп будет всегда стремиться к миру, но при (его администрации) в Белом доме это будет всегда мир посредством силы”, — добавил Пенс.

Как сообщал УНН, американский лидер Дональд Трамп подписал закон о содействии соблюдению прав человека в КНДР. Об этом сообщается на сайте Белого дома.