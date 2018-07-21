Пенс: Трамп в Гельсінкі ризикував заради миру, а не заради своїх амбіцій
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп, пішовши на зустріч з лідером Росії Володимиром Путіним, свідомо ризикував своєю політичною репутацією заради досягнення миру, щоб не ставити під загрозу мир заради особистих політичних амбіцій. Про це заявив в суботу віце-президент Майкл Пенс під час виступу перед прихильниками в місті Чаттануга (штат Теннессі), інформує УНН.
“Буквально на цьому тижні американський народ став свідком повернення президента (Трампа) після успішного закордонного візиту. Він провів зустрічі з нашими союзниками в Європі і навіть з президентом Російської Федерації”, — нагадав Пенс.
“Він (Трамп), з його слів, готовий краще ризикнути політичною (репутацією) заради миру, ніж ризикувати миром задля політики”, — зазначив віце-президент під схвальні вигуки прихильників. “Я даю обіцянку тут в Теннессі: президент Трамп буде завжди прагнути до миру, але при (його адміністрації) в Білому домі це буде завжди мир за допомогою сили”, — додав Пенс.
Як повідомляв УНН, американський лідер Дональд Трамп підписав закон про сприяння дотриманню прав людини в КНДР. Про це повідомляється на сайті Білого дому.