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Пендзин: закрытие таможенных схем на 170 млрд грн даст больше пользы бюджету, чем налог на посылки

Пендзин: закрытие таможенных схем на 170 млрд грн даст больше пользы бюджету, чем налог на посылки

Киев  •  УНН

 • 8851 просмотра

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Украина ежегодно теряет до 170 млрд грн из-за коррупции на таможне. Экономист Олег Пендзин объясняет, почему новый налог на посылки может создать дополнительные коррупционные схемы вместо наполнения бюджета.

Бюджет Украины ежегодно недополучает из-за схем и коррупции на таможне до 170 млрд грн. И ликвидация этих схем стала бы значительно большим источником прибыли для государства, чем введение налога на посылки. На это в своем блоге указывает экономический эксперт Олег Пендзин, передает УНН.

«Потери на таможне оцениваются в суммы 120-170 млрд грн. Возможно, закрытие этих щелей даст бюджету больше, чем вымогательство копеечных налогов с копеечных товаров или посылок? Кстати, бюджетный эффект авторами идеи до сих пор четко не посчитан, особенно с учетом расходов на модернизацию таможни, расширение ее штата и усиление антикоррупционного контроля», - пишет экономист.

Пендзин считает, что «налог на посылки» станет лишь новым инструментом вымогательства с населения, которое находится за чертой бедности и ищет более дешевых альтернатив. Зато необходимость проверки миллионов почтовых отправлений откроет новые возможности для вымогательства.

«Отдельный вопрос: может стоит защитить людей, а не ритейл, который втрое задирает цены на позиции из условных «алиэкспрессов» или «Тему»? Если сейчас эти товары обложить налогами, украинцы потеряют одну из немногих возможностей экономить во времена экономических трудностей. И пока мы не видим признаков повышения состоятельности среднего украинца, а не тех украинцев, которые помогают автодилерам устанавливать рекорды по продаже автомобилей во времена войны», - подчеркнул Пендзин.

Экономист не видит за «налогом на посылки» стремление защитить отечественного производителя или хоть какую-то пользу для внутреннего рынка. Сначала, как отмечает эксперт, следовало бы создать условия, которые позволят ему развиваться и обеспечить украинцев необходимыми товарами.

«Для поддержки бизнеса можно разработать другие механизмы, хотя бы «пробудить» банковское кредитование с разумными процентами. Да и бизнес не «взлетит» назавтра после принятия закона об ограничении доступа на украинский рынок более дешевой продукции - ему понадобятся месяцы и годы, чтобы предложить альтернативу», - указывает эксперт.

Пендзин отмечает, что именно экономические трудности диктуют миллионам украинцев не желание, а необходимость искать альтернативы среди импорта.

При этом наибольшие выгоды от «налога на посылки» получит не бюджет, а коррумпированные чиновники и их «клиенты».

«Мы рискуем получить новую волну нелегальных схем и «договорняков». Уже сейчас существуют десятки способов обойти таможенный контроль, и рост налоговой нагрузки лишь будет стимулировать теневые потоки. Крупные партии товаров, оформленные как «почтовые отправления», уйдут в руки тех, кто умеет договариваться - это те самые миллиарды в тени. А простые граждане останутся заложниками новой системы и бедности, последний выход из которой закрыли государственные мужи под красивые патриотические лозунги», - предупредил Олег Пендзин.

Экономист отметил, что перед внедрением «налога на посылки» следует обеспечить соответствующее техническое оснащение таможни, преодолеть коррупцию, сформировать необходимый штат работников, а это требует времени и инвестиций.

«Может оказаться, что для бюджета и производителей эти «почтовые налоги» окажутся и не нужны: бюджет использует весь потенциал по отбеливанию тени, украинцы вырвались из бедности и перестали скупать копеечный хлам по миру, а украинский бизнес вырос и наполнил рынок достойным по цене и качеству товарным предложением», - прогнозирует возможное развитие ситуации эксперт.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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