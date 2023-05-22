Пекин назвал саммит G7 "антикитайским" и раскритиковал США

Детали

Совместное коммюнике, опубликованное в субботу, выделило Китай в вопросах от Тайваня и ядерного оружия до экономического принуждения и нарушений прав человека, подчеркнув широкомасштабную напряженность между Пекином и группой высокоразвитых стран, в которую входят США, пишет Reuters.

"США настойчиво пытаются сплести антикитайскую сеть в западном мире. Речь идет не только о грубом вмешательстве во внутренние дела Китая и очернении Китая, но и о неприкрытом стремлении к конфронтации между лагерями", - говорится в редакционной статье Global Times, опубликованной в понедельник под заголовком "G7 опустилась до антикитайского кружка".

Министерство иностранных дел Пекина заявило, что решительно выступает против заявления G7, а в воскресенье сообщило, что вызвало посла Японии в Китае в знак протеста хозяевам саммита.

россия, близкий союзник Китая, которая также была осуждена в заявлении G7 из-за вторжения в Украину, заявила, что саммит стал "инкубатором" для антироссийской и антикитайской истерии.

Отдельно посольство Китая в Великобритании призвало Лондон прекратить клевету на КНР в воскресенье, после того, как премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Пекин является самым большим вызовом безопасности и процветанию мира.

В коммюнике, опубликованном лидерами "Группы семи", в которую также входят Канада, Франция, Германия и Италия, Китай упоминается 20 раз - больше всего за последние годы, по сравнению с 14 упоминаниями в 2022 году.

Помимо того, что Пекин не согласен с комментариями G7 в отношении Тайваня, который Китай считает своей территорией и называет внутренним вопросом, он также обвинил Соединенные Штаты и их союзников в двойных стандартах в отношении комментариев о наращивании ядерного потенциала и использовании экономических рычагов влияния.

Несмотря на реакцию Пекина, президент США Джо Байден заявил, что ожидает оттепели в отношениях с Китаем "очень скоро". Некоторые аналитики, однако, не видят никаких признаков немедленного ослабления напряжённости, особенно учитывая быструю реакцию Пекина.

"Реакция Пекина (особенно раннее время ее обнародования) подчеркивает, что напряженность в регионе уже достаточно высока и, скорее всего, будет расти и в дальнейшем", - считает Мориц Рудольф, научный сотрудник Китайского центра имени Пола Цая Йельского университета.

Заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун вызвал посла Японии, чтобы выразить протест в связи с "шумихой вокруг вопросов, связанных с Китаем", говорится в заявлении министерства, опубликованном в воскресенье.

Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно во время утреннего брифинга в понедельник заявил, что политика Японии в отношении КНР является последовательной, что она будет настаивать на необходимых вопросах и призывать к ответственному поведению, в то же время принимая меры для решения проблем и сотрудничества в общих вопросах.

Дополнение

Как 20 мая сообщал УНН, лидеры "Группы семи" заявили, что "готовы строить конструктивные и стабильные отношения с Китаем, признавая важность откровенного взаимодействия с Китаем и прямого выражения нашей обеспокоенности ему". Они также отметили, что будут пытаться "решать проблемы, связанные с нерыночной политикой и практикой Китая, которые искажают мировую экономику". В заявлении также указано, что лидеры вновь подтверждают "важность мира и стабильности через Тайваньский пролив как необходимых для безопасности и процветания международного сообщества".

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