Зеленський у Японії провів зустріч з головою Євроради: обговорили питання переговорів про вступ України до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Японії на полях саміту G7 зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Як зазначив Глава держави, сторони обговорили, зокрема, питання переговорів про вступ України до ЄС, пише УНН.
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"Під час зустрічі з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем у Японії обговорили перебіг реалізації рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів щодо вступу нашої країни до Європейського Союзу. Окрему увагу приділили питанню експортних обмежень на українську аграрну продукцію з боку низки країн Євросоюзу та неприпустимість їх продовження після 5 червня", - зазначив Президент у соцмережах.
З його слів, також обговорили "конкретні шляхи реалізації української формули миру та консолідацію світової підтримки нашої мирної ініціативи".
"Скоординували позиції напередодні засідання саміту "Групи семи", - додав він.
Нагадаємо
Перед цим Зеленський у Японії зустрівся з прем'єрами Італії, Великої Британії, Індії.