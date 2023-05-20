Зеленский в Японии провел встречу с главой Евросовета: обсудили вопрос переговоров о вступлении Украины в ЕС

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"Во время встречи с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Японии обсудили ход реализации рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении нашей страны в Европейский Союз. Особое внимание уделили вопросу экспортных ограничений на украинскую аграрную продукцию со стороны ряда стран Евросоюза и недопустимости их продолжения после 5 июня", - отметил Президент в соцсетях.

По его словам, также обсудили "конкретные пути реализации украинской формулы мира и консолидацию мировой поддержки нашей мирной инициативы".

"Скоординировали позиции накануне заседания саммита "Группы семи", - добавил он.

Напомним

Перед этим Зеленский в Японии встретился с премьерами Италии, Великобритании, Индии.