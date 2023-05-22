Китай викликав посла Японії через заяви, що пролунали на G7
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня УНН. Китай викликав посла Японії через заяви, що пролунали на саміті "Групи семи" в Хіросімі. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Заступник Міністра закордонних справ Китаю Сунь Вейдун викликав посла Японії, щоб висловити протест через "ажіотаж навколо питань, пов’язаних з Китаєм" на саміті "Групи семи" (G7).
Сунь сказав, що Японія співпрацювала з іншими країнами на саміті "Групи семи", "в діяльності та спільних деклараціях для дискредитації Китаю, грубого втручання у внутрішні справи країни, порушуючи основні принципи міжнародного права".
Він додав, що дії Японії завдають шкоди суверенітету, безпеці та інтересам розвитку Китаю, і що країна "незадоволена і рішуче виступає проти".
"Японія повинна виправити своє ставлення до Китаю, дотримуватись стратегічної автономії та принципів чотирьох політичних документів між Китаєм і Японією, і дійсно сприяти стабільному розвитку двосторонніх відносин з конструктивною позицією", - сказав Сунь.
Посольство Китаю у Великій Британії також попросило Лондон припинити наклепи на Китай, щоб уникнути подальшої шкоди китайсько-британським відносинам.
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Нагадаємо
Китай різко засудив саміт G7, застерігши лідерів демократичних сил, які зібралися в Японії, не тиснути на Пекін щодо Тайваню та інших спірних тем.