Китай є найбільшою загрозою безпеці у світі - прем'єр Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Китай є найбільшою загрозою безпеці та процвітанню у світі, але інші провідні економіки не повинні прагнути до повного відокремлення від нього, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у неділю після саміту країн G7, пише Reuters, передає УНН.
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"Китай є найбільшою проблемою нашої епохи для глобальної безпеки та процвітання. Вони стають все більш авторитарними вдома та наполегливими за кордоном", — сказав Сунак журналістам після саміту G7 у японському місті Хіросіма.
Деталі
Сунак зазначив, що Велика Британія та інші країни G7 дотримуватимуться загального підходу до зменшення проблем, що створюються Китаєм.
"Уся справа в зниженні ризиків, а не в роз'єднанні", - сказав він. "Разом з G7 ми робимо кроки, щоб запобігти використанню Китаєм економічного примусу для втручання в суверенні справи інших".
Доповнення
Минулого тижня попередниця Сунака на посаді прем'єр-міністра Ліз Трасс стала найвідомішим британським політиком, яка відвідала Тайвань з часів Маргарет Тетчер у 1990-х роках, коли вона заявила, що Захід не повинен "утихомирювати і пристосовуватися" до Китаю.
Трасс представляє інше крило Консервативної партії Сунака, яке виступає проти його підходу до Китаю.