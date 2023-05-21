Китай является самой большой угрозой безопасности в мире - премьер Британии

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"Китай является самой большой проблемой нашей эпохи для глобальной безопасности и процветания. Они становятся все более авторитарными дома и настойчивыми за рубежом", — сказал Сунак журналистам после саммита G7 в японском городе Хиросима.

Детали

Сунак отметил, что Великобритания и другие страны G7 будут придерживаться общего подхода к уменьшению проблем, создаваемых Китаем.

"Все дело в снижении рисков, а не в разъединении", - сказал он. "Вместе с G7 мы предпринимаем шаги, чтобы предотвратить использование Китаем экономического принуждения для вмешательства в суверенные дела других".

Дополнение

На прошлой неделе предшественница Сунака на посту премьер-министра Лиз Трасс стала самым известным британским политиком, посетившим Тайвань со времён Маргарет Тэтчер в 1990-х годах, когда она заявила, что Запад не должен "усмирять и приспосабливаться" к Китаю.

Трасс представляет другое крыло Консервативной партии Сунака, которое выступает против его подхода к Китаю.