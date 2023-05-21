Китай является самой большой угрозой безопасности в мире - премьер Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Китай является самой большой угрозой безопасности и процветанию в мире, но другие ведущие экономики не должны стремиться к полному отделению от него, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в воскресенье после саммита стран G7, пишет Reuters, передает УНН.
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"Китай является самой большой проблемой нашей эпохи для глобальной безопасности и процветания. Они становятся все более авторитарными дома и настойчивыми за рубежом", — сказал Сунак журналистам после саммита G7 в японском городе Хиросима.
Детали
Сунак отметил, что Великобритания и другие страны G7 будут придерживаться общего подхода к уменьшению проблем, создаваемых Китаем.
"Все дело в снижении рисков, а не в разъединении", - сказал он. "Вместе с G7 мы предпринимаем шаги, чтобы предотвратить использование Китаем экономического принуждения для вмешательства в суверенные дела других".
Дополнение
На прошлой неделе предшественница Сунака на посту премьер-министра Лиз Трасс стала самым известным британским политиком, посетившим Тайвань со времён Маргарет Тэтчер в 1990-х годах, когда она заявила, что Запад не должен "усмирять и приспосабливаться" к Китаю.
Трасс представляет другое крыло Консервативной партии Сунака, которое выступает против его подхода к Китаю.