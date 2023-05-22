Китай вызвал посла Японии из-за заявлений, прозвучавших на G7
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая УНН. Китай вызвал посла Японии из-за заявлений, прозвучавших на саммите "Группы семи" в Хиросиме. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Заместитель Министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун вызвал посла Японии, чтобы выразить протест из-за "ажиотажа вокруг вопросов, связанных с Китаем" на саммите "Группы семи" (G7).
Сунь сказал, что Япония сотрудничала с другими странами на саммите "Группы семи", "в деятельности и совместных декларациях для дискредитации Китая, грубого вмешательства во внутренние дела страны, нарушая основные принципы международного права".
Он добавил, что действия Японии наносят ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая, и что страна "недовольна и решительно выступает против".
"Япония должна исправить своё отношение к Китаю, соблюдать стратегическую автономию и принципы четырёх политических документов между Китаем и Японией, и действительно способствовать стабильному развитию двусторонних отношений с конструктивной позицией", - сказал Сунь.
Посольство Китая в Великобритании также попросило Лондон прекратить клевету на Китай, чтобы избежать дальнейшего вреда китайско-британским отношениям.
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Напомним
Китай резко осудил саммит G7, предостерегнув лидеров демократических сил, собравшихся в Японии, не давить на Пекин по Тайваню и другим спорным темам.