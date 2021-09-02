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Адская жара: в Киеве летом зафиксировали 14 температурных рекордов

Адская жара: в Киеве летом зафиксировали 14 температурных рекордов

Киев  •  УНН

 • 14291 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. За лето в Киеве установлено 14 температурных рекордов, большинство из них, десять, в июне. Такие данные наблюдений приводит метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, передает УНН.

Цитата

"За лето установлено 14 температурных рекордов, большинство из них, десять, в июне", - говорится в сообщении.

Детали

По данным метеостанции, средняя температура воздуха летом этого года в Киеве составила + 22,3ºС, что на 1,9ºС превысило климатическую норму и обеспечило второе место среди самых жарких в Киеве с 1881 года.

"... В целом наибольшее положительное отклонение от климатической нормы с трех месяцев лета имел июль, который поделил второе место среди самых теплых за последние 140 лет.

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Холодное всего было в начале календарного лета - 1 июня, когда температура под утро опустилась до + 7,4 ° С, а самым жарким оказалось 24 июня, когда температура после полудня поднялась до + 35,5° С. За лето установлено 14 температурных рекордов, большинство из них, десять, в июне", - говорится в сообщении.

Количество осадков за лето на столичном проспекте Науки составило 77% климатической нормы, оно вошло в двадцатку самых сухих в Киеве с 1891 года, добавили в обсерватории.

Добавим

По данным спутникового мониторинга температуры поверхности Земли, абсолютный минимум -93,2 ° C зафиксирован в Антарктиде 10 августа 2010 года, а абсолютный максимум + 70,7 ° C - в 2005 году в солончаковой пустыне Деште-Лут на юго-востоке Ирана.

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