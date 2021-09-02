Пекельна спека: у Києві влітку зафіксували 14 температурних рекордів

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"За літо встановлено 14 температурних рекордів, більшість з них, десять, у червні", - йдеться у повідомленні.

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За даними метеостанції, середня температура повітря цьогорічного літа у Києві склала +22,3ºС, що на 1,9ºС перевищило кліматичну норму і забезпечило другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року.

"... В цілому найбільше позитивне відхилення від кліматичної норми з трьох місяців літа мав липень, який поділив другу позицію серед найтепліших за останні 140 років.

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Найхолодніше було на початку календарного літа – 1 червня, коли температура під ранок опустилась до +7,4°С, а найспекотнішим виявилось 24 червня, коли температура після полудня піднялась до +35,5°С. За літо встановлено 14 температурних рекордів, більшість з них, десять, у червні", - йдеться у повідомленні.

Кількість опадів за літо на столичному проспекті Науки склала 77 % кліматичної норми, воно ввійшло у двадцятку найсухіших у Києві з 1891 року, додали в обсерваторії.

Додамо

За даними супутникового моніторингу температури поверхні Землі, абсолютний мінімум −93,2°C зафіксований в Антарктиді 10 серпня 2010 року, а абсолютний максимум +70,7°C — у 2005 році в солончаковій пустелі Деште-Лут на південно-сході Ірану.