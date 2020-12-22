Педагогическая интернатура и повышение зарплат: в МОН назвали цели на 2021 год
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В следующем году Министерство образования и науки Украины планирует работать над внедрением педагогической интернатуры и над повышением заработных плат педагогов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МОП.
“Во время заседания коллегии МОН министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил о достижении в сфере общего среднего образования 2020 года и определил основные цели Министерства на следующий год”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение этого года был утвержден Государственный стандарт базового среднего образования, начата разработка типовых образовательных программ, в рамках реформы “Новая украинская школа” проведена сертификация более 900 педагогов.
“Для популяризации научно-технических, математических, инженерных профессий принята Концепция развития естественно-математического образования (STEM-образования). Нами также начата реформа школьного питания”, — отметил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
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По его словам, Министерством образования и науки Украины был принят ряд мер с целью непрерывного, безопасного и равного доступа к обучению для всех школьников в условиях пандемии COVID-19. В частности, принято Положение о дистанционном обучении и открыта образовательная платформа для дистанционного и смешанного обучения “Всеукраинская школа онлайн”.
Кроме того, была перечислена в местные бюджеты специальная субвенция на закупку дезинфекторов для рук и поверхностей в размере почти 540 млн грн. Разрешено использовать остатки средств образовательной субвенции на закупку средств индивидуальной защиты.
Министр образования и науки добавил, что в период карантина было успешно проведено внешнее независимое оценивание. Сейчас разработан проект приказа о внесении изменений к проведению ЕГЭ, который проходит общественное обсуждение.
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Также Шкарлет назвал основные цели, над которыми работает Министерство образования и науки Украины:
— утвердить типовую образовательную программу для 5-9 классов, которая будет соответствовать Государственному стандарту базового общего среднего образования;
— продолжить реализацию программы “Способная школа для лучших результатов” (1 млрд грн заложено в Государственный бюджет-2021);
— работать над повышением оплаты труда для педагогов;
— ввести педагогическую интернатуру.
Напомним, в Министерстве образования и науки дали ответы на пять самых распространенных вопросов по “Всеукраинской школе онлайн”, которые касаются регистрации в ВШО, имеющихся предметов и появления новых уроков.