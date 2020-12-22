Педагогічна інтернатура та підвищення зарплат: у МОН назвали цілі на 2021 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Наступного року Міністерство освіти і науки України планує працювати над запровадженням педагогічної інтернатури та над підвищенням заробітних плат освітян. Про це повідомляє УНН із посиланням на МОН.
“Під час засідання колегії МОН міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет поінформував про досягнення у сфері загальної середньої освіти за 2020 рік та визначив основні цілі Міністерства на наступний рік”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що упродовж цього року було затверджено Державний стандарт базової середньої освіти, розпочато розробку типових освітніх програм, у межах реформи “Нова українська школа” проведено сертифікацію понад 900 педагогів.
“Для популяризації науково-технічних, математичних, інженерних професій ухвалено Концепцію розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти). Нами також розпочато реформу шкільного харчування”, — зазначив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
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За його словами, Міністерством освіти і науки України було вжито низку заходів з метою безперервного, безпечного та рівного доступу до навчання для всіх школярів в умовах пандемії COVID-19. Зокрема, ухвалено Положення про дистанційне навчання та відкрито освітню платформу для дистанційного та змішаного навчання “Всеукраїнська школа онлайн”.
Окрім того, була перерахована до місцевих бюджетів спеціальна субвенція на закупівлю дезінфекторів для рук і поверхонь у розмірі майже 540 млн грн. Дозволено використовувати залишки коштів освітньої субвенції на закупівлю засобів індивідуального захисту.
Міністр освіти і науки додав, що в період карантинних обмежень було успішно проведено зовнішнє незалежне оцінювання. Наразі розроблено проект наказу про внесення змін до проведення ЗНО, який проходить громадське обговорення.
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Також Шкарлет назвав основні цілі, над якими працює Міністерство освіти і науки України:
— затвердити Типову освітню програму для 5-9 класів, яка відповідатиме Державному стандарту базової загальної середньої освіти;
— продовжити реалізацію програми “Спроможна школа для кращих результатів” (1 млрд грн закладено до Державного бюджету-2021);
— працювати над підвищенням оплати праці для освітян;
— запровадити педагогічну інтернатуру.
Нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки дали відповіді на п’ять найпоширеніших запитань по “Всеукраїнській школі онлайн”, які стосуються реєстрації у ВШО, наявних предметів та появи нових уроків.