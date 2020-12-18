У МОН відповіли на п’ять найпоширеніших запитань про "Всеукраїнську школу онлайн"

"Опубліковано перші п’ять відповідей на поширені запитання. Платформа "Всеукраїнська школа онлайн" нещодавно запрацювала, а нею вже користуються тисячі осіб. На офіційній Facebook-сторінці збираються запитання та публікуватимуться відповіді на них у рубриці "запитання ВШО", - йдеться у повідомленні.

Перші п’ять запитань-відповідей:

1. Не виходить зареєструватися, що робити?

Уважно подивитися інструкцію на сайті у розділі "Як користуватися". Можливо, саме там є всі відповіді. Якщо не прийшов лист активації — перевірити папку зі спамом або рекламою, можливо, він потрапив саме туди. Таке буває. Якщо нічого не спрацювало - потрібно написати службі підтримки.

2. Чи є платформа ВШО обов‘язковою?

Ні. Ми переконані, що найкращий спосіб завоювати користувачів — запропонувати корисний та якісний продукт. Платформа створена для допомоги учням та вчителям, і кожен може сам вирішувати, як нею користуватися.

3. Чи замінить Всеукраїнська школа онлайн звичайні школи?

Ні. Ми прагнемо, аби кожен учень та вчитель в Україні мав рівний та вільний доступ до якісного навчального контенту, що пройшов експертизу та відповідає державним стандартам. Існування такої платформи як ВШО — запорука сталого освітнього процесу та рівномірного доступу до знань, а також найкраща світова практика. Жодна онлайн-платформа не замінить справжню школу, в основі якої — людський контакт та живе спілкування вчителя та учнів і Всеукраїнська школа онлайн також не має такої мети, і існує, щоб допомагати.

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4. Чи буде інформатика/трудове навчання/інший предмет?

Ми тільки завершили першу стадію розробки. У планах — створити контент, який поступово покриє всю навчальну програму. У січні розпочнеться новий етап роботи, і перелік предметів може розширитися. Ми збираємо та передаємо всі ваші відгуки та побажання.

5. Коли з‘являться нові уроки?

Вони з’являються прямо зараз. Щотижня ми оновлюємо платформу та завантажуємо нові уроки, тому слідкуйте за оновленнями.

Нагадаємо, МОН рекомендує школам зробити канікули у січні.