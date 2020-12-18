В МОН ответили на пять самых распространенных вопросов о "Всеукраинской школе онлайн"

$41.340.00
45.850.00
ukru
Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
5 апреля, 08:12 • 55486 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 88084 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 163658 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 169067 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 372221 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 218738 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 490643 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 347973 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 228600 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 251154 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
4.5м/с
78%
Популярные новости

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 77009 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 72879 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 59684 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 22356 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 31904 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 130410 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 118846 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 208063 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 372221 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 490643 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 22777 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 35046 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 42773 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 72375 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 94066 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

В МОН ответили на пять самых распространенных вопросов о "Всеукраинской школе онлайн"

Киев • УНН

 • 14496 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Министерстве образования и науки дали ответы на пять самых распространенных вопросов по "Всеукраинской школе онлайн", которые касаются регистрации в ВШО, имеющихся предметов и появлении новых уроков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба МОН.

В МОН ответили на пять самых распространенных вопросов о "Всеукраинской школе онлайн"

"Опубликованы первые пять ответов на часто задаваемые вопросы. Платформа "Всеукраинская школа онлайн" недавно начала работать, а ею уже пользуются тысячи человек. На официальной Facebook-странице собираются вопросы и будут публиковаться ответы на них в рубрике "вопрос ВШО", - говорится в сообщении.

Первые пять вопросов-ответов:

1. Не получается зарегистрироваться, что делать?

Внимательно посмотреть инструкцию на сайте в разделе "Как пользоваться". Возможно, именно там есть все ответы. Если не пришло письмо активации - проверить папку со спамом или рекламой, возможно, он попал именно туда. Такое бывает. Если ничего не сработало - нужно написать службе поддержки.

2. Есть ли платформа ВШО обязательной?

Нет. Мы убеждены, что лучший способ завоевать пользователей - предложить полезный и качественный продукт. Платформа создана для помощи ученикам и учителям, и каждый может сам решать, как ею пользоваться.

3. Заменит ли Всеукраинская школа онлайн обычные школы?

Нет. Мы стремимся, чтобы каждый ученик и учитель в Украине имел равный и свободный доступ к качественному учебному контенту, который прошел экспертизу и соответствует государственным стандартам. Существование такой платформы как ВШО - залог устойчивого образовательного процесса и равномерного доступа к знаниям, а также лучшая мировая практика. Ни одна онлайн-платформа не заменит настоящую школу, в основе которой - человеческий контакт и живое общение учителя и учеников и Всеукраинская школа онлайн также не имеет такой цели, и существует, чтобы помогать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЮНИСЕФ обеспокоен появлением "потерянного поколения" из-за коронавируса.

4. Будет ли информатика/трудовое обучение/другой предмет?

Мы только завершили первую стадию разработки. В планах - создать контент, который постепенно покроет всю учебную программу. В январе начнется новый этап работы, и перечень предметов может расшириться. Мы собираем и передаем все ваши отзывы и пожелания.

5. Когда появятся новые уроки?

Они появляются прямо сейчас. Еженедельно мы обновляем платформу и загружаем новые уроки, поэтому следите за обновлениями.

Напомним, МОН рекомендует школам сделать каникулы в январе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,737.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,784.59