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У МОН пояснили, як працюватимуть профтехи під час “локдауну”

Київ • УНН

 • 15950 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Під час “локдауну” заклади профосвіти переходять на дистанційну форму навчання. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.

У МОН пояснили, як працюватимуть профтехи під час “локдауну”

“З 8 до 24 січня заклади профтехосвіти мають здійснювати навчання учнів виключно в дистанційній формі. Тому вже зараз адміністраціям потрібно внести зміни до розкладу занять і погодити з роботодавцями графік і формат, за яким учні проходитимуть практику в цей період”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що складати окремий графік для відпрацювання практики потрібно лише в разі, якщо її проходження припадає на січень 2021 року. За таких обставин графік погоджується також із учнем, а далі затверджується наказом директора профтеху. Якщо організувати практику в такий спосіб неможливо через особливість професії, то її слід провести після завершення посилених карантинних обмежень.

“Важливо, що для учнів, які проживають у гуртожитках, продовжують діяти рекомендації з організації протиепідемічних заходів, затверджених постановою Головного санітарного лікаря ще в серпні”, — йдеться у повідомленні.

“Ми вкотре звертаємо увагу закладів на необхідність дотримання правил, які запобігають поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Управлінці на місцях мають у запасі майже 3 тижні, щоб адаптувати освітній процес до нових вимог, а головне, поінформувати працівників закладів про майбутні зміни. Вони стосуються не лише переходу на дистанційну роботу, а й мінімізації фізичних контактів між учасниками освітнього процесу”, — зазначив заступник міністра освіти і науки Ігор Гарбарук.

Додається, що окрім планування навчання в дистанційному форматі, адміністраціям слід скласти гнучкий графік режиму роботи працівників профтеху на цей період.

Нагадаємо, 9 грудня уряд підтримав постанову щодо введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року. 

Так, на засіданні уряду у середу Шмигаль заявив, що обмеження передбачають, зокрема, заборону роботи кафе, ресторанів, барів крім замовлень на виніс, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес клубів, спортзалів, театрів, а також ТРЦ тощо. 

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