В Минобразования объяснили, как будут работать профтехи во время "локдауна"

"С 8 до 24 января заведения профтехобразования должны осуществлять обучение учеников исключительно в дистанционной форме. Поэтому уже сейчас администрациям нужно внести изменения в расписание занятий и согласовать с работодателями график и формат, по которому ученики будут проходить практику в этот период", - сказано в сообщении.

Отмечается, что составлять отдельный график для отработки практики нужно только в случае, если ее прохождение приходится на январь 2021 года. При таких обстоятельствах график согласовывается также с учеником, а потом утверждается приказом директора профтеха. Если организовать практику таким образом невозможно из-за особенностей профессии, то ее следует провести после завершения усиленного карантина.

"Важно, что для учеников, проживающих в общежитиях, продолжают действовать рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий, утвержденных постановлением Главного санитарного врача еще в августе", - говорится в сообщении.

"Мы еще раз обращаем внимание заведений на необходимость соблюдения правил, предотвращающих распространение острой респираторной болезни COVID-19. Управленцы на местах имеют в запасе почти 3 недели, чтобы адаптировать образовательный процесс к новым требованиям, а главное, проинформировать работников учреждений о предстоящих изменениях. Они касаются не только перехода на дистанционную работу, но и минимизацию физических контактов между участниками образовательного процесса", - отметил заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук.

Добавляется, что кроме планирования обучения в дистанционном формате, администрациям следует составить гибкий график режима работы работников профтеха на этот период.

Напомним, 9 декабря правительство поддержало постановление о введении жестких карантинных мер по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.

Так, на заседании правительства в среду Шмыгаль заявил, что ограничения предусматривают, в частности, запрет работы кафе, ресторанов, баров кроме заказов на вынос, магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес клубов, спортзалов, театров, а также ТРЦ тому подобное.