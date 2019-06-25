Павелко рассказал, почему не идет на парламентские выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Действующий народный депутат Украины Андрей Павелко решил не баллотироваться на внеочередных выборах в украинский парламент. Об этом он заявил в интервью УНН.
"Я принял решение не участвовать в предстоящих парламентских выборах. Это мое осознанное и, я считаю, правильное решение. Мне более важно сегодня сконцентрировать внимание на футболе, на интересах нашей сборной, на работе в УЕФА и ФИФА, где я являюсь членом дисциплинарного комитета. Это очень ответственные задачи", - рассказал он, уточнив, что соответствующее решение принял еще полгода тому назад.
Павелко отметил, что в Раде он смог реализовать ряд важных целей.
"Мне удалось впервые в Украине ввести уголовную ответственность за договорные матчи в спорте (так называемый "закон Павелка" - ред.). Кроме того, я благодарен за законодательную поддержку со стороны парламента успешного проведения в столице двух финальных матчей женского и мужского финалов Лиги Чемпионов-2018", - сказал он, добавив, что отчет и работе бюджетного комитета под его руководством будет представлен в ближайшее время.
Павелко также рассказал, что получал предложения о местах в списках и о выдвижении в округах, но всем "пришлось вежливо отказать".
Помимо футбола, президент УАФ также намерен заниматься политически-общественной деятельностью, в том числе, и в родном Днепре.