Павелко розповів, чому не йде на парламентські вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Чинний народний депутат України Андрій Павелко вирішив не балотуватися на позачергових виборах в український парламент. Про це він заявив в інтерв'ю УНН.
"Я прийняв рішення не брати участь в майбутніх парламентських виборах. Це моє усвідомлене і, я вважаю, правильне рішення. Мені важливіше сьогодні сконцентрувати увагу на футболі, на користь нашої збірної, на роботі в УЄФА і ФІФА, де я є членом дисциплінарного комітету. Це дуже відповідальні завдання", - розповів він, уточнивши, що відповідне рішення прийняв ще півроку тому.
Павелко наголосив, що в Раді він зміг реалізувати ряд важливих цілей.
"Мені вдалося вперше в Україні ввести кримінальну відповідальність за договірні матчі в спорті (так званий "закон Павелка" - ред.). Крім того, я вдячний за законодавчу підтримку з боку парламенту успішного проведення в столиці двох фінальних матчів жіночого і чоловічого фіналів Ліги Чемпіонів -2018 ", - сказав він, додавши, що звіт і роботі бюджетного комітету під його керівництвом буде представлений найближчим часом.
Павелко також розповів, що отримував пропозиції про місця в списках і про висунення в округах, але всім "довелося ввічливо відмовити".
Окрім футболу, президент УАФ також має намір займатися політично-громадською діяльністю, в тому числі, і в рідному Дніпрі.