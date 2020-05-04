Павелко прокомментировал перспективы продления контракта с Шевченко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко прояснил ситуацию с контрактом главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко и его тренерского штаба, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
Павелко заявил, что в УАФ не представляют сборной Украины на "Евро" в 2021 году без тренерского штаба во главе с Шевченко.
"Но надо запастись терпением. Мы будем готовить соответствующее решение к очередному заседанию Исполнительного комитета УАФ. Именно исполком будет принимать это решение и определять, на какой срок будет заключен новый контракт.
Но я могу заверить всех болельщиков, а также футболистов сборной, что мы сделаем все возможное, чтобы тренерский штаб Андрея Шевченко работал с национальной командой и в дальнейшем", - сказал он.
Напомним, что действующий контракт Шевченко с УАФ рассчитан до лета этого года.
Как сообщалось ранее в УНН, в марте Павелко уже комментировал возможность продления контракта с Шевченко.