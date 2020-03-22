Павелко прокоментував можливість продовження контракту з Шевченком
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Чинний контракт Шевченко розрахований до літа 2020-го. Однак, глава УАФ впевнений, що він буде продовжений. Про це Андрій Павелко розповів в ефірі програми "Великий футбол", передає УНН.
"Думаю, нашим уболівальникам, гравцям збірної сьогодні неможливо уявити збірну без Шевченка. Про офіційне підписання, думаю, дізнаєтеся окремо. Все рухається в позитивному напрямку. Упевнений, наша збірна буде готуватися до Євро-2021 у повній бойовій готовності. На чолі з Шевченком", - сказав Павелко.
Нагадаємо, Павелко назвав рекордну суму преміальних для національної збірної України за вихід на ЄВРО. Вона склала 4 млн доларів. Оплату всіх податків здійснювала УАФ.