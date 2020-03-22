Павелко назвал рекордную сумму премиальных для национальной сборной Украины за выход на ЕВРО

"Мы гордимся нашей сборной. Запоминающийся великолепный 2019 год, когда исторически получилось, что мы вышли на два чемпионата Европы - Евро-2020 и Евро-2021. Сегодня могу точно сказать, что все премии выплачены. Это рекордная премия за все время - с налогами 4 млн долларов получили наши игроки и тренеры", - сказал он и добавил, что "наша сборная достойна того, чтобы получать рекордные премии".

Как пояснил Павелко, принцип распределения премиальных внутри команды определял тренерский штаб.

"Это вся наша сборная, которая участвовала в отборе. Само распределение внутри уже решает тренерский штаб вместе с капитаном команды. Единственная наша задача, чтобы это было с учетом налогов, чтобы они были уплачены и игроки получили заработанную честным трудом премию", - президент УАФ.

Напомним, как сообщал УНН, Украинская ассоциация футбола запустила челенж #усівдома.