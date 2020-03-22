Павелко назвав рекордну суму преміальних для національної збірної України за вихід на ЄВРО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Збірна України отримала 4 млн доларів рекордної премії за вихід на Євро-2020. Про це в ефірі програми "Великий футбол" розповів президента Української асоціації футболу Андрій Павелко, передає УНН.
"Ми пишаємося нашою збірною. Пам'ятний чудовий 2019 рік, коли історично вийшло, що ми потрапили на два чемпіонати Європи - Євро-2020 і Євро-2021. Сьогодні можу точно сказати, що всі премії виплачені. Це рекордна премія за весь час - з податками 4 млн доларів отримали наші гравці і тренери", - сказав він і додав, що "наша збірна гідна того, щоб отримувати рекордні премії".
Як пояснив Павелко, принцип розподілу преміальних всередині команди визначав тренерський штаб.
"Це вся наша збірна, яка брала участь у відборі. Сам розподіл всередині вже вирішує тренерський штаб разом з капітаном команди. Єдина наша задача, щоб це було з урахуванням податків, щоб вони були сплачені і гравці отримали зароблену чесною працею премію", - президент УАФ.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Українська асоціація футболу запустила Челенж #усівдома.