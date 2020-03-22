Павелко прокомментировал возможность продления контракта с Шевченко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Действующий контракт Шевченко рассчитан до лета 2020-го. Однако, глава УАФ уверен, что он будет продлен. Об этом Андрей Павелко рассказал в эфире программы "Великий футбол", передает УНН.
"Думаю, нашим болельщикам, игрокам сборной сегодня невозможно представить сборную без Шевченко. Об официальном подписании, думаю, узнаете отдельно. Все движется в положительном направлении. Уверен, наша сборная будет готовиться к Евро-2021 в полной боевой готовности. Во главе с Шевченко", - сказал Павелко.
Напомним, Павелко назвал рекордную сумму премиальных для национальной сборной Украины за выход на ЕВРО. Она составила 4 млн долларов. Оплату всех налогов осуществляла УАФ.