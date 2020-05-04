Павелко прокоментував перспективи продовження контракту з Шевченком
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко прояснив ситуацію з контрактом головного тренера збірної України Андрія Шевченка і його тренерського штабу, передає УНН із посиланням на пресслужбу УАФ.
Павелко заявив, що в УАФ не уявляють збірної України на "Євро" у 2021 році без тренерського штабу на чолі з Шевченком.
"Але треба запастися терпінням. Ми будемо готувати відповідне рішення до чергового засідання Виконавчого комітету УАФ. Саме виконком ухвалюватиме це рішення та визначатиме, на який термін буде укладено новий контракт.
Але я можу запевнити всіх уболівальників, а також футболістів збірної, що ми зробимо все можливе, аби тренерський штаб Андрія Шевченка працював із національною командою й надалі", - сказав він.
Нагадаємо, що чинний контракт Шевченко з УАФ розрахований до літа цього року.
Як повідомлялося раніше в УНН, у березні Павелко вже коментував можливість продовження контракту з Шевченком.