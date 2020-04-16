Павелко прокомментировал очередную победу УАФ в Лозанне
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. На днях Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) оставил без изменений решение Украинской ассоциации футбола по поводу дисквалифицированных игроков ФК "Олимпик" (Донецк). Это первый успех УАФ в борьбе с договорными матчами на таком высоком уровне. Об этом в своем Facebook написал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко, передает УНН.
"Несмотря на вынужденный перерыв в футбольной жизни страны, Украинская ассоциация футбола получает важную победу в Спортивном суде Лозанны. На этот раз - по делу о договорных матчах, в которой фигурировали игроки ФК "Олимпик". И это первый успех в борьбе с match fixing на таком высоком уровне, за что очень благодарен нашей команде юристов УАФ и лично главе комитета по этике и честной игры Франческо Баранко, который уже очень много сделал для очистки украинского футбола", - пишет Павелко.
Глава УАФ добавил, что решение CAS является подтверждением сильной позиции Украины в вопросе борьбы с договорными матчами.
"А полное искоренение match fixing остается моей принципиальной позицией", - подчеркнул он.
Павелко также написал, что в целом это уже третья важная победа УАФ в европейских дисциплинарных инстанциях в последнее время.
"Сначала было "Мариупольская дело", потом мы защитили успехи национальной сборной в квалификации на "Евро" по искам федераций футбола Португалии и Люксембурга по "делу Мораеса", которое также является заслугой юристов УАФ, которые провели блестящую работу и обеспечили превосходный результат в пользу всего украинского футбола", - резюмировал он.
Как ранее сообщалось в УНН, УАФ будет проводить открытые уроки футбола онлайн.