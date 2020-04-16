Павелко прокомментировал очередную победу УАФ в Лозанне

"Несмотря на вынужденный перерыв в футбольной жизни страны, Украинская ассоциация футбола получает важную победу в Спортивном суде Лозанны. На этот раз - по делу о договорных матчах, в которой фигурировали игроки ФК "Олимпик". И это первый успех в борьбе с match fixing на таком высоком уровне, за что очень благодарен нашей команде юристов УАФ и лично главе комитета по этике и честной игры Франческо Баранко, который уже очень много сделал для очистки украинского футбола", - пишет Павелко.

Глава УАФ добавил, что решение CAS является подтверждением сильной позиции Украины в вопросе борьбы с договорными матчами.

"А полное искоренение match fixing остается моей принципиальной позицией", - подчеркнул он.

Павелко также написал, что в целом это уже третья важная победа УАФ в европейских дисциплинарных инстанциях в последнее время.

"Сначала было "Мариупольская дело", потом мы защитили успехи национальной сборной в квалификации на "Евро" по искам федераций футбола Португалии и Люксембурга по "делу Мораеса", которое также является заслугой юристов УАФ, которые провели блестящую работу и обеспечили превосходный результат в пользу всего украинского футбола", - резюмировал он.

Как ранее сообщалось в УНН, УАФ будет проводить открытые уроки футбола онлайн.