Павелко прокоментував чергову перемогу УАФ в Лозанні

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Днями Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) залишив без змін рішення Української асоціації футболу щодо дискваліфікованих гравців ФК "Олімпік" (Донецьк). Це перший успіх УАФ у боротьбі з договірними матчами на такому високому рівні. Про це у своєму Facebook написав президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко, передає УНН.