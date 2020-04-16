Павелко прокоментував чергову перемогу УАФ в Лозанні

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Днями Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) залишив без змін рішення Української асоціації футболу щодо дискваліфікованих гравців ФК "Олімпік" (Донецьк). Це перший успіх УАФ у боротьбі з договірними матчами на такому високому рівні. Про це у своєму Facebook написав президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко, передає УНН.

"Попри вимушену перерву у футбольному житті країни, Українська асоціація футболу здобуває важливу перемогу у Спортивному суді Лозанни. Цього разу - у справі про договірні матчі, в якій фігурували гравці ФК "Олімпік". І це перший успіх у боротьбі з match fixing на такому високому рівні, за що дуже вдячний нашій команді юристів УАФ та особисто голові комітету з етики і чесної гри Франческо Баранко, який вже дуже багато зробив для очищення українського футболу", - пише Павелко.

Очільник УАФ додав, що рішення CAS є підтвердженням сильної позиції України у питанні боротьби з договірними матчами.

"А повне викорінення match fixing залишається моєю принциповою позицією", - підкреслив він.

Павелко також написав, що загалом це вже третя важлива перемога УАФ в європейських дисциплінарних інстанціях протягом останнього часу.

"Спочатку була "Маріупольська справа", потім ми захистили успіхи національної збірної у кваліфікації на "Євро" за позовами федерацій футболу Португалії та Люксембургу у "справі Мораеса", що також є заслугою юристів УАФ, які провели блискучу роботу і забезпечили чудовий результат на користь всього українського футболу", - резюмував він.

Як раніше повідомлялося в УНН, УАФ проводитиме відкриті уроки футболу онлайн.

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