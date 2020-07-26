Павелко о деле избиения арбитра: закон должен быть превыше всего
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Президент УАФ Андрей Павелко высказал свою позицию касательно скандального дела об избиении арбитра Юрия Иванова после матча Первой лиги “Агробизнес” — “Минай”, передает УНН со ссылкой на Футбол 1/2/3.
“Закон должен быть превыше всего, независимо от статуса в руководстве украинского футбола. Есть законное право защищать свою позицию и во всех органах спортивного правосудия добиваться своей точки зрения.
Я очень благодарен Олегу Собуцкому за все, что он делал для украинского футбола и его развития. Он поддерживал команду и ветеранский футбол. Но ни для кого нет исключения. Все должны понимать, что законы футбола превыше всего и нарушать их непозволительно никому”, — подчеркнул Павелко.
Напомним, КДК УАФ вынес решение о пожизненном запрете заниматься футболом президенту ФК “Агробизнес” Олегу Собуцкому. Его признали виновным в нарушении Кодекса этики и честной игры после инцидента с избиением арбитра Юрия Иванова.
Также напомним, по словам Мирона Маркевича, наказание дисциплинарного органа УАФ относительно Собуцкого, хотя и строгое, но справедливое.
“Если ошибся, то за свои ошибки нужно уметь достойно отвечать. А вообще любая ситуация — это не повод распускать руки. И действия УАФ в этом случае четко соответствуют Регламенту”, — сказал функционер.