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19 березня, 18:42 • 50843 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 103379 перегляди

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19 березня, 14:10 • 102514 перегляди

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19 березня, 10:24 • 118070 перегляди

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Павелко про справу побиття арбітра: закон повинен бути понад усе

Павелко про справу побиття арбітра: закон повинен бути понад усе

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Президент УАФ Андрій Павелко висловив свою позицію щодо скандальної справи про побиття арбітра Юрія Іванова після матчу Першої ліги "Агробізнес" - "Минай", передає УНН з посиланням на Футбол 1/2/3.

"Закон повинен бути понад усе, незалежно від статусу в керівництві українського футболу. Є законне право захищати свою позицію і в усіх органах спортивного правосуддя добиватися своєї точки зору.

Я дуже вдячний Олегу Собуцькому за все, що він робив для українського футболу і його розвитку. Він підтримував команду і ветеранський футбол. Але ні для кого немає виключення. Всі повинні розуміти, що закони футболу понад усе і порушувати їх недозволено нікому", - підкреслив Павелко.

Нагадаємо, КДК УАФ виніс рішення про довічну заборону займатися футболом президенту ФК "Агробізнес" Олегу Собуцькому. Його визнали винним у порушенні Кодексу етики і чесної гри після інциденту з побиттям арбітра Юрія Іванова.

Також нагадаємо, за словами Мирона Маркевича, покарання дисциплінарного органу УАФ щодо Собуцького, хоча і суворе, але справедливе.

"Якщо помилився, то за свої помилки потрібно вміти гідно відповідати. А взагалі будь-яка ситуація - це не привід розпускати руки. І дії УАФ в цьому випадку чітко відповідають Регламенту", - сказав функціонер.

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