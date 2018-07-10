Павелко пришел в Раду в форме сборной Хорватии

Таким образом Президент ФФУ выразил поддержку игроку национальной сборной Хорватии по футболу и бывшему игроку ФК "Динамо" (Киев) Домагою Виде, которому ФИФА вынесло предупреждение за видео-обращение со словами приветствия в адрес украинцев.



Напомним, еще вчера на защиту хорватских футболистов официально выступила Федерация футбола Украины. Президент ФФУ Павелко обратился в УЕФА и ФИФА с соответствующими письмами, в которых разъяснил, что выражение "Слава Украине" не нарушает никаких дисциплинарных правил международной футбольной общественности.



Также напомним, что пользователи соцсетей в Украине обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook. Приобщиться к такому флешмобу демонстрации поддержки хорватским футболистам призывают украинские журналисты, общественные деятели и политики.



Сегодня, под посольством Хорватии неравнодушные болельщики футбола планируют собраться в 17.00, чтобы еще раз засвидетельствовать свою поддержку хорватской футбольной сборной, а также Огневу Вукоевичу и Домагою Виде в частности.