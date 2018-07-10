Павелко прийшов до Ради у формі збірної Хорватії

Таким чином Президент ФФУ висловив підтримку гравцю національної збірної Хорватії з футболу та колишньому гравцю ФК "Динамо" (Київ) Домагою Віді, якому ФІФА винесло попередження за відео-звернення зі словами вітання на адресу українців.



Нагадаємо, ще вчора на захист хорватських футболістів офіційно виступила Федерація футболу України. Президент ФФУ Павелко звернувся до УЄФА та ФІФА з відповідними листами, в яких роз’яснив, що вислів "Слава Україні" не порушує жодних дисциплінарних правил міжнародної футбольної спільноти.



Також нагадаємо, що користувачі соцмереж в Україні обвалили рейтинг сторінки ФІФА у Facebook. Долучитися до такого флешмобу демонстрації підтримки хорватським футболістам закликають українські журналісти, громадські діячі та політики.



Сьогодні, під посольством Хорватії небайдужі вболівальники футболу планують зібратися о 17.00, щоб вкотре засвідчити свою підтримку хорватській футбольній збірній, а також Огнєву Вукоєвичу і Домагою Віді, зокрема.