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Павелко прийшов до Ради у формі збірної Хорватії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Сьогодні, 10 липня, Президент Федерації Футболу України, народний депутат Андрій Павелко прийшов у Верховну Раду у формі Збірної Хорватії, передає УНН.

Таким чином Президент ФФУ висловив підтримку гравцю національної збірної Хорватії з футболу та колишньому гравцю ФК "Динамо" (Київ) Домагою Віді, якому ФІФА винесло попередження за відео-звернення зі словами вітання на адресу українців.

Нагадаємо, ще вчора на захист хорватських футболістів офіційно виступила Федерація футболу України. Президент ФФУ Павелко звернувся до УЄФА та ФІФА з відповідними листами, в яких роз’яснив, що вислів "Слава Україні" не порушує жодних дисциплінарних правил міжнародної футбольної спільноти.

Також нагадаємо, що користувачі соцмереж в Україні обвалили рейтинг сторінки ФІФА у Facebook. Долучитися до такого флешмобу демонстрації підтримки хорватським футболістам закликають українські журналісти, громадські діячі та політики.

Сьогодні, під посольством Хорватії небайдужі вболівальники футболу планують зібратися о 17.00, щоб вкотре засвідчити свою підтримку хорватській футбольній збірній, а також Огнєву Вукоєвичу і Домагою Віді, зокрема.

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