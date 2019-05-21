Павелко поблагодарил руководство "Шахтера" за воспитание футбольных звезд

"Шахтер третий раз завоевывает золотые медали чемпионата и Кубок Украины в течение одного сезона. В условиях проведения всех домашних матчей вдали от родной Донбасс Арены.

Поздравляю болельщиков, футболистов, тренеров и руководство клуба с заслуженным триумфом и 12-м чемпионским титулом! Символично, что решающий, чемпионский гол Шахтера забил игрок национальной сборной Жуниор Мораес. Спасибо руководству и тренерам клуба за воспитание футбольных звезд для молодежных и национальной сборной Украины", - написал Павелко.

Также президент УАФ пожелал футболистам "Шахтера" победного выступления в новом сезоне Лиги чемпионов.

"Искренне желаю клубу победного выступления в новом сезоне Лиги чемпионов и скорейшего возвращения в родной украинский Донецк", - написал Павелко.

Напомним, как писал УНН, Люксембург не подавал апелляцию по "делу Мораеса".