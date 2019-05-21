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Павелко подякував керівництву "Шахтаря" за виховання футбольних зірок

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент Української Асоціації Футболу Андрій Павелко подякував керівництву "Шахтаря" за виховання футбольних зірок для молодіжних та національної збірної України, передає УНН із посиланням на допис Павелка у Facebook.

"Шахтар втретє завойовує золоті медалі чемпіонату і Кубок України протягом одного сезону. В умовах проведення всіх домашніх матчів далеко від рідної Донбас Арени.

Вітаю вболівальників, футболістів, тренерів і керівництво клубу із заслуженим тріумфом і 12-м чемпіонським титулом! Символічно, що вирішальний, чемпіонський гол Шахтаря забив гравець національної збірної Жуніор Мораес. Дякую керівництву і тренерам клубу за виховання футбольних зірок для молодіжних та національної збірної України", - написав Павелко.

Також президент УАФ побажав футболістам "Шахтаря" переможного виступу в новому сезоні Ліги чемпіонів.

"Щиро бажаю клубу переможного виступу в новому сезоні Ліги чемпіонів і якнайшвидшого повернення в рідний український Донецьк", - написав Павелко.

Нагадаємо, як писав УНН, Люксембург не подавав апеляцію у "справі Мораеса". 

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