Павелко подякував керівництву "Шахтаря" за виховання футбольних зірок
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент Української Асоціації Футболу Андрій Павелко подякував керівництву "Шахтаря" за виховання футбольних зірок для молодіжних та національної збірної України, передає УНН із посиланням на допис Павелка у Facebook.
"Шахтар втретє завойовує золоті медалі чемпіонату і Кубок України протягом одного сезону. В умовах проведення всіх домашніх матчів далеко від рідної Донбас Арени.
Вітаю вболівальників, футболістів, тренерів і керівництво клубу із заслуженим тріумфом і 12-м чемпіонським титулом! Символічно, що вирішальний, чемпіонський гол Шахтаря забив гравець національної збірної Жуніор Мораес. Дякую керівництву і тренерам клубу за виховання футбольних зірок для молодіжних та національної збірної України", - написав Павелко.
Також президент УАФ побажав футболістам "Шахтаря" переможного виступу в новому сезоні Ліги чемпіонів.
"Щиро бажаю клубу переможного виступу в новому сезоні Ліги чемпіонів і якнайшвидшого повернення в рідний український Донецьк", - написав Павелко.
Нагадаємо, як писав УНН, Люксембург не подавав апеляцію у "справі Мораеса".