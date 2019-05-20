Люксембург не подавав апеляцію у “справі Мораєса” — УАФ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Федерація Футболу Люксембургу не подавала апеляційну скаргу на вердикт УЄФА про законність натуралізації нападника “Шахтаря” і збірної України Жуніора Мораєса. Про це розповів генеральний секретар Української асоціації футболу (УАФ) Юрій Запісоцький, передає УНН із посиланням на телеканал Футбол 1/2.
"Офіційної інформації до нас поки не надходило, а якісь припущення, думаю, не варто коментувати. Як тільки з’явиться апеляційна скарга якоїсь із федерацій, ми проінформуємо про це. За нашою інформацією, наразі апеляції від Люксембургу в УЄФА не надходило. Думаю, нам потрібно почекати ще кілька днів, і ситуація проясниться", — зазначив Запісоцький.
Нагадаємо, що Жуніор Мораес отримав українське громадянство і зіграв у двох матчах відбору на Євро-2020 в складі збірної України проти Португалії (0:0) і Люксембургу (2:1). Після цього в УЄФА від федерацій двох країн — суперників України надійшли скарги нібито на неправомірну натуралізацію бразильця.
За словами журналіста Сергія Болотнікова, інформація про натуралізацію Жуніора Мораеса могла бути відправлена федераціям футболу Португалії та Люксембургу людьми братів Ігоря та Григорія Суркісів.
3 травня контрольно-дисциплінарний орган УЄФА підтвердив правомірність виступів Жуніора Мораеса за збірну України в матчах з Португалією і Люксембургом.