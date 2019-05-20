Люксембург не подавал апелляцию по "делу Мораеса" - УАФ

"Официальной информации к нам пока не поступало, а какие-то предположения, думаю, не стоит комментировать. Как только появится апелляционная жалоба какой-то из федераций, мы проинформируем об этом. По нашей информации, сейчас апелляции от Люксембурга в УЕФА не поступало. Думаю, нам нужно подождать еще несколько дней, и ситуация прояснится", - отметил Записоцкий.

Напомним, что Жуниор Мораес получил украинское гражданство и сыграл в двух матчах отбора на Евро-2020 в составе сборной Украины против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1). После этого в УЕФА от федераций двух стран - соперников Украины поступили жалобы якобы на неправомерную натурализацию бразильца.

По словам журналиста Сергея Болотникова, информация о натурализации Жуниора Мораеса могла быть отправлена федерациям футбола Португалии и Люксембурга людьми братьев Игоря и Григория Суркисов.

3 мая контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом.