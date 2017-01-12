Пациентов Мукачевского психоневрологического интерната держали в подвале за непослушание

Мониторинговая группа выяснила, что людей с психическими расстройствами отправляли в подвальную комнату с металлической решеткой на дверях, там были обнаружены 4 человека. Как рассказали подопечные во время частного опроса, - это обычная практика в интернате, когда за неподобающее поведение или за непослушание их отправляют в подвал.

Кроме того, персонал по распоряжению врача-психиатра запрещает подопечным находиться в собственных комнатах или ложиться на кровати в дневное время, поэтому целыми днями люди просто сидят или ходят по коридорам.

"Во время общения абсолютно все подопечные интерната жаловались на то, что после завтрака их выгоняют на весь день в коридор или в зал смотреть телевизор, запрещают находиться в комнатах или лежать на своих кроватях. Администрация объяснила свои действия тем, что когда подопечные спят днем, то ночью мешают другим", - отметила сотрудник Департамента по вопросам реализации национального превентивного механизма Анастасия Клюга.

Мониторинговая группа выяснила, что в подсобном хозяйстве постоянно проживают и работают четверо подопечных интерната, а к сельскохозяйственным работам привлекаются даже недееспособные лица, которым не рекомендуется трудотерапия.

Подопечные жаловались на плохую еду и на то, что вынуждены покупать продукты питания за собственные средства. Также за свои деньги они покупают средства личной гигиены - туалетная бумага и мыло, при том, что на складе эти средства были в наличии.

Существенные проблемы обнаружили и в предоставлении надлежащей медицинской помощи подопечным и их реабилитации. Особое беспокойство вызывает проблема, когда при наличии врача в учреждении в течение многих лет подопечным не меняют и не корректируют схемы лечения с учетом состояния здоровья. Некоторые из них принимают одни и те же нейролептики по 10-13 лет без изменения дозировки.

Кроме того, было обнаружено что в связи с болезнью согласно предоставленной справке директор учреждения уже долгое время не выполняет свои функциональные обязанности, все время находится или на больничном, или в отпуске.

По результатам визита будут подготовлены акты реагирования Уполномоченного по правам человека, которые будут направлены в Генеральную прокуратуру Украины, Министерство социальной политики Украины и Закарпатскую облгосадминистрацию.